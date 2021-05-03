دعوى قضائية في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان المركزي

قالت مسؤولة في منظمة شيربا غيرالحكومية اليوم الاثنين إن دعوى قضائية مرفوعة في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.

وقالت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا لرويترز إن الدعوى التي رُفعت يوم الجمعة تتعلق بأصول عقارية بملايين اليورو في فرنسا.

من جانبه، قال حاكم مصرف لبنان لوكالة رويترز إن اشترى هذه الممتلكات قبل تعيينه محافظا للبنك المركزي.

وأضاف سلامة أنه أعلن عن مصدر ثروته وأظهر وثائق "في مناسبات عديدة" قبل أن تثبت ثروته بمبلغ 23 مليون دولار، قبل تعيينه عام 1993.