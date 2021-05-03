فيديو- سوريا.. الدستورية العليا تعلن المرشحين لانتخابات الرئاسة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المحكمة الدستورية العليا فى سوريا، اليوم الإثنين، أسماء المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السورية وهم: "بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعى".





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا السورية، محمد جهاد اللحام، فى مؤتمر صحفى، اليو، إن المحكمة درست طلبات المتقدمين التى بلغ عددها 51 طلبًا، واتخذت قرارًا فى كل منها، رفضًا أو تأكيدًا، وقررت بعد فتح صندوق تأييدات الأعضاء قبول طلبات "الأسد، وعبد الله، ومرعى". كما أشار اللحام إلى أن القرار يعد أوليا وغير نهائى، لافتًا إلى أنه يحق لمتقدمى طلبات الترشح الاعتراض على القرار، ليصدر فيما بعد بشكل مبرم.

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