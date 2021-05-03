فيديو- سوريا.. الدستورية العليا تعلن المرشحين لانتخابات الرئاسة

وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا السورية، محمد جهاد اللحام، فى مؤتمر صحفى، اليو، إن المحكمة درست طلبات المتقدمين التى بلغ عددها 51 طلبًا، واتخذت قرارًا فى كل منها، رفضًا أو تأكيدًا، وقررت بعد فتح صندوق تأييدات الأعضاء قبول طلبات "الأسد، وعبد الله، ومرعى".
كما أشار اللحام إلى أن القرار يعد أوليا وغير نهائى، لافتًا إلى أنه يحق لمتقدمى طلبات الترشح الاعتراض على القرار، ليصدر فيما بعد بشكل مبرم.
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