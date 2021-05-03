جدة - نرمين السيد - كشف الرئيس التنفيذى لشركة "فايزر" الأمريكية، ألبرت بورلا، اليوم الإثنين، عن مناقشات تجريها شركة فايزر مع الحكومة الهندية للحصول على موافقة عاجلة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا، معلنًا تبرع الشركة بأدوية تزيد قيمتها عن 70 مليون دولار للهند.





وقال بورلا، عبر حسابه بموقع linkedin، إنه "لسوء الحظ، لقاحنا غير مسجل فى الهند على الرغم من تقديمنا لطلب منذ أشهر"، مؤكدًا أنه يتم حاليًا التفاوض مع الحكومة الهندية للموافقة على جعل لقاح فايزر– بيونتيك متاحًا للاستخدام فى البلاد، حسبما نقلت "رويترز". وأعلنت الهند، اليوم، تسجيل 368.147 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل 3.417 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس. ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الهندية، بلغ إجمالى إصابات فيروس كورونا فى الهند نحو 19.93 مليون إصابة مؤكدة حتى الآن، فى حين بلغ العدد الكلى للوفيات 218.959 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايزر تتبرع للهند بأدوية قيمتها 70 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.