وزير الخارجية السعودى يستقبل وفدًا أمريكيًا لمناقشة القضايا المشتركة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس الأحد، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، والوفد المرافق له، والذى ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوى هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء استقبال الوفد الأمريكى فى مكتب وزير الخارجية السعودى بالرياض، حيث جرى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. كما حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفى، ومدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملى.

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