فرنسا وأمريكا وبريطانيا تستعد لفرض عقوبات قاسية ضد مسؤولى لبنان

جدة - نرمين السيد - يصل وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، مساء الأربعاء المقبل، إلى لبنان فى زيارة تستمر 24 ساعة، يلتقى خلالها كبار المسؤولين وعددًا محدودًا من السياسيين، وهى الزيارة التى تأتى بعدما أصدرت فرنسا قرارًا بتقييد دخول مسؤولين ومتهمين بالفساد وتعطيل تشكيل الحكومة أراضيها.





وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الإثنين، هناك ورقة حظر الدخول إلى فرنسا التى قررتها باريس ضد سياسيين لبنانيين، ولم تعرف هوياتهم بعد. وأكدت الصحيفة أن باريس ستذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لفرض عقوبات مشتركة على الجهات الفاسدة أو المعطلة بعدما تبين للمسؤولين الفرنسيين أن العقوبات الأوروبية التى اقترحتها تواجه عدة عراقيل، وربما لن تأتى أبدًا. وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا تعمل على تجميد أرصدة المعنيين من السياسيين اللبنانيين، وصولاً إلى احتمال تنظيم محاكمات وفق القانون الفرنسى ضد "الأصول المكتسبة بشكل غير شرعى".

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