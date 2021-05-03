الخارجية الإيرانية: مستعدون للحوار مع السعودية على أى مستوى

جدة - نرمين السيد - وقال خطيب زاده، إن "إيران لا تزال مستعدة للحوار مع دول الجوار، بما فى ذلك السعودية، على أى مستوى كان".

وتأتى تصريحات متحدث الخارجية الإيرانية بعد تصريحات هامة أدلى بها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، مؤخرًا، والتى أكد فيها على أن "تغيير لغة الخطاب يساهم كثيرًا فى تخفيف التوتر"، وأن "إيران دولة جارة، ونطمح أن تكون لنا معها علاقة جيدة".

كما أكد ولى العهد السعودى على أنه "لا نريد أن يكون وضع إيران صعبًا، بالعكس، نريد لإيران أن تنمو وأن تكون لنا مصالح فيها ولدها مصالح فى المملكة لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار".

وأوضح الأمير محمد بن سلمان فى تصريحاته، أن "إشكاليتنا هى فى التصرفات السلبية التى تقوم بها إيران، من برنامجها النووى، إلى دعمها لميليشيات خارجية عن القانون فى بعض دول المنطقة، و برنامج صواريخها الباليستية".