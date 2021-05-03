تشكيل الأهلي اليوم أمام المحلة في الدوري // عودة هاني وأستمرر غياب بانون تعرف على أهم الغيابات

يدخل الأهلي الليلة مواجهة صعبه أمام فريق غزل المحلة، ويبحث عشاق المارد الأحمر عن تشكيل الأهلي اليوم أمام المحلة في الجولة أل 19 من عمر المسابقة، المباراة منقولة على قناة أون تايم سبورت، الأهلي الذي له 3 مباريات مؤجلة رصيده 37 نقطة، والزمالك المتصدر برصيد 41 نقطة، يأمل المارد الأحمر في الفوز وتقليص الفارق إلي نقطة واحدة وتصدير القلق للاعبي وجماهير الزمالك، خاصة بعد النتائج الغير جيدة في الفترة الأخيرة للفارس الأبيض، يدخل المدير الفني للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المباراة وهو يعاني بنقص شديد في اللاعبين بسبب الإصابات نتيجة ضغط المباريات، وفيما يلي قائمة الأهلي للمباراة. قائمة الأهلي في مباراة غزل المحلة اليوم حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعه، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، أحمد نبيل كوكا خط الوسط السولية، ديانج، أكرم توفيق، محمد مجدي قفشة، ناصر ماهر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر. خط الهجوم محمد شريف، مروان محسن، والتر بواليا، صلاح محسن، تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة المتوقع حراسة المرمى ” محمد الشناوي”.

خط الدفاع “محمد هاني، أـحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم”.

خط الوسط “عمرو السولية، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات”.

خط الهجوم “محمد شريف”. تعرف على أبرز غيابات الأهلي اليوم عن المباراة تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة المتوقعتعرف على أبرز غيابات الأهلي اليوم عن المباراة بسبب الضغط الشديد للمباريات التي كانت قد أوجلت بسبب مشاركة الأهلي في بطولة العالم للأندية في قطر، توجد أصابات عديدة في الفريق يأتي في مقدمتها الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، وحمدي فتحي، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد محمود، جونيور أجاي، كريم ندفيد” كل هؤلاء اللاعبون يغيبون بسبب الإصابة. بطاقة مباراة الأهلي والمحلة الليلة المباراة الأهلي * غزل المحلة البطولة الدوري الممتاز المصري الموعد والتوقيت الإثنين الموافق 2021/05/03 الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب غزل المحلة القنوات الناقلة أون تايم سبورت بطاقة مباراة الأهلي والمحلة الليلة قائمة الأهلي في مباراة غزل المحلة اليوم الوسوم

يدخل الأهلي الليلة مواجهة صعبه أمام فريق غزل المحلة، ويبحث عشاق المارد الأحمر عن تشكيل الأهلي اليوم أمام المحلة في الجولة أل 19 من عمر المسابقة، المباراة منقولة على قناة أون تايم سبورت، الأهلي الذي له 3 مباريات مؤجلة رصيده 37 نقطة، والزمالك المتصدر برصيد 41 نقطة، يأمل المارد الأحمر في الفوز وتقليص الفارق إلي نقطة واحدة وتصدير القلق للاعبي وجماهير الزمالك، خاصة بعد النتائج الغير جيدة في الفترة الأخيرة للفارس الأبيض، يدخل المدير الفني للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المباراة وهو يعاني بنقص شديد في اللاعبين بسبب الإصابات نتيجة ضغط المباريات، وفيما يلي قائمة الأهلي للمباراة. قائمة الأهلي في مباراة غزل المحلة اليوم حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعه، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، أحمد نبيل كوكا خط الوسط السولية، ديانج، أكرم توفيق، محمد مجدي قفشة، ناصر ماهر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر. خط الهجوم محمد شريف، مروان محسن، والتر بواليا، صلاح محسن، تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة المتوقع حراسة المرمى ” محمد الشناوي”.

خط الدفاع “محمد هاني، أـحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم”.

خط الوسط “عمرو السولية، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات”.

خط الهجوم “محمد شريف”. تعرف على أبرز غيابات الأهلي اليوم عن المباراة تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة المتوقعتعرف على أبرز غيابات الأهلي اليوم عن المباراة بسبب الضغط الشديد للمباريات التي كانت قد أوجلت بسبب مشاركة الأهلي في بطولة العالم للأندية في قطر، توجد أصابات عديدة في الفريق يأتي في مقدمتها الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، وحمدي فتحي، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد محمود، جونيور أجاي، كريم ندفيد” كل هؤلاء اللاعبون يغيبون بسبب الإصابة. بطاقة مباراة الأهلي والمحلة الليلة المباراة الأهلي * غزل المحلة البطولة الدوري الممتاز المصري الموعد والتوقيت الإثنين الموافق 2021/05/03 الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب غزل المحلة القنوات الناقلة أون تايم سبورت بطاقة مباراة الأهلي والمحلة الليلة قائمة الأهلي في مباراة غزل المحلة اليوم

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