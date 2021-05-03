موعد مباراة الأهلي والمحلة اليوم في الدوري والقناة الناقلة // التشكيل المتوقع للأهلي الليلة أمام المحلة

يبحث محبي المارد الأحمر الآن على محركات البحث على شبكة الإنترنت عن، موعد مباراة الأهلي والمحلة اليوم، والتي ستقام على ملعب غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع أل 19 من عمر الدوري، والمباراة منقولة على تردد قناة أون سبورت الأولى الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز المصري، يسعى بتسو موسيماني لوضع تشكيل الأهلي اليوم، الذي يحقق له الفوز والحصول على الثلاث نقاط للاقتراب من اعتلاء قمة ترتيب الدوري الممتاز، الذي يحتله الآن الزمالك الذي تعادل أمس مع بيراميدز بهدف لمثله برصيد 41 نقطة، المباراة ستنطلق في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والمحلة اليوم في الدوري

تنطلق صفارة البداية في الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة on time sports hd 1 وتبدأ القناة البث المباشر للمباراة في الثامنة مساءً باستوديو تحليلي يقوده الإعلامي الكبير أحمد شوبير، ويستضيف نجوم التحليل الرياضي الدكتور طه إسماعيل، وليد صلاح الدين، عماد متعب، والفقرة التحكيمية يحللها الخبير التحكيمي الكابتين أحمد الشناوي.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 19 12 5 2 15 12:33 21 41 2 الأهلي 16 11 4 1 18 11:32 21 37 3 بيراميدز 19 7 10 2 15 18:26 8 31 4 المصري البورسعيدي 19 7 8 4 15 15:23 8 29 5 الاتحاد السكندري 19 8 5 6 15 24:24 0 29 6 سموحة 19 5 13 1 15 20:28 8 28 7 إنبي 19 7 6 6 15 21:22 1 27 8 سيراميكا كليوباترا 19 6 8 5 15 21:23 2 26 9 مصر المقاصة 18 7 5 6 16 23:19 -4 26 10 الجونة 19 6 7 6 15 22:21 -1 25 11 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 12 طلائع الجيش 19 5 5 9 15 22:24 2 20 13 أسوان 18 5 5 8 16 24:11 -13 20 14 المقاولون العرب 19 5 4 10 15 27:20 -7 19 15 الإسماعيلي 19 3 8 8 15 24:18 -6 17 16 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 17 البنك الأهلي 19 2 9 8 15 25:16 -9 15 18 الانتاج الحربي 19 2 6 11 15 34:13 -21 12

حراسة المرمى ” محمد الشناوي”.

خط الدفاع ” رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني”.

خط الوسط “ناصر ماهر، أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر”.

خط الهجوم “محمد شريف”.

المباراة غزل المحلة * الأهلي البطولة الأسبوع أل 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز الموعد والتوقيت الإثنين الموافق 2021/05/03 الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب غزل المحلة القنوات الناقلة قناة أون تايم سبورت الأولى موعد مباراة الأهلي والمحلة اليوم موعد مباراة الأهلي والمحلة اليوم مباراة الليلة على ملعب غزل المحلة هي الأولى للأهلي منذ عشر سنوات، أخر لقاء جمع الفريقين في ملعب المحلة كان عام 2011، ومنذ ذالك الوقت لم يحل الأهلي ضيفاً على غزل المحلة، الأهلي قبل هذا اللقاء رصيده 37 نقطة من لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل المارد الأحمر في 4 مباريات، وهزم في مباراة واحدة أمام فريق سموحة سجل مهاجموه 32 هدف واستقبلت شباكه 11 هدف، هداف الفريق هو النجم محمد شريف برصيد 9 أهداف.

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