الانتخابات من وراء القصد.. إخوان ليبيا تغير جلدها إلى الإحياء والتجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان الذى نشره إخوان ليبيا، عبر "فيسبوك"، فإن "جمعية الإحياء والتجديد ستؤدى رسالتها فى المجتمع الليبى من خلال عملها الدؤوب فى شتى مجالات العمل"، مشيرة إلى أن قرار التحول جاء بعدما عقدت سلسلة من الندوات وورش العمل تحضيرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

الانتخابات من وراء القصد

ووفقًا لمواقع ليبية، أعلنت جماعة الإخوان فى ليبيا تغيير اسمها من "العدالة والبناء" إلى "الإحياء والتجديد"، بزعم أن "تكثيف جهودها للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة" هو السبب وراء تغيير الاسم.

كما أشار بيان الجماعة إلى أن "مراعاة متغيرات الواقع أمر تقتضيه الحكمة ويفرضه منطق العقل"، وأن الجماعة "تتعامل مع كل مرحلة بما تستحقها من مطالب الاجتهاد وواجبات التغيير".

مناورة جديدة

وعلى الصعيد الداخلى فى ليبيا، اعتبر المراقبون والمحللون أن إعلان تنظيم الإخوان عن تغيير اسمه وهويته والانتقال إلى جمعية باسم "الإحياء والتجديد" ما هو إلا مناورة إخوانية جديدة، تهدف إلى تجديد التنظيم وإعادة تنظيم صفوفه للوصول إلى السلطة عبر الانتخابات القادمة.

وحسبما نقلت قناة "العربية"، أشار المراقبون الليبيون إلى قرار تنظيم الإخوان فى ظل تراجع شعبية الجماعة داخل ليبيا، وتلقيه ضربات وخسائر أدت إلى انقسام صفوف الجماعة، إضافة إلى انكشاف مخططاتها وارتباطاتها بالتنظيمات المتطرفة والإرهابية.

نفض عباءة الإخوان الإرهابية

لذا، رأى المحلل السياسى الليبى فرج الفركاش، أن الغرض من تغيير الاسم كما هو معلن هو نفض عباءة جماعة "الإخوان" المعروفة بارتباطاتها الخارجية مع الإرهاب، خاصة مع الجماعة الأم فى مصر، ومحاولة التموضع داخليا لتحقيق مكاسب سياسية داخل ليبيا.

وأضاف الفركاش، أنه اعتراف منهم بأن اسم "جماعة الإخوان المسلمين" أصبح عبئًا بعد أن تم تصنيفه فى بعض الدول العربية كجماعة إرهابية، موضحًا أن انخراط هذه الجماعة تحت اسمها الجديد "الإحياء والتجديد" فى العمل السياسى لا يزال أمرا غير معلوم.

إرث الماضى الثقيل

ولفت المحلل الليبى، إلى أنه سيكون من الصعب التخلى عن إرث الماضى بوجود القيادات الحالية المرتبطة ارتباطا وثيقا بـ"جماعة الإخوان" التقليدية، والتى ستكون أمام مهمة صعبة لاستعادة ثقة الشارع الليبى، خاصة بعدما لطخت الحقبة الماضية من استحواذ على بعض المؤسسات وتمكينها فيها وحرب "فجر ليبيا" وتغاضيها عن بعض الجماعات المصنفة إرهابيا، وأحيانا دعمها لها سياسيا وماديا!

كما نوه الفركاش فى هذا الصدد، إلى عدم اعتراف إخوان ليبيا المبكر بوجود الإرهاب الذى حطّ من سمعتها أكثر، وجعل منها مادة إعلامية ثرية للنقد وكشف الأسرار، كما قلّل من حظوظها فى كسب أى مقاعد فى انتخابات برلمانية سابقة أو قادمة.