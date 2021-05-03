رئيس الانتقالى السودانى: التناحر مرفوض بين قوى الثورة

جدة - نرمين السيد - شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، عبد الفتاح البرهان، على ضرورة توقف "التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف"، مؤكدًا تمسك المكون العسكرى فى الحكومة الانتقالية بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام.





وحسبما نقل موقع "سودان تريبيون"، قال البرهان إن "المكون العسكرى يعض بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير ومصمم على إنجاز مهام الفترة الانتقالية". وأضاف: "يجب أن ننقل السودان نقلة حقيقية. نعلم أن ذلك ربما كلفنا أرواحنا لكن لا بد من إنجازه. نريد إعادة السودان دولة رائدة فى الإقليم والمنطقة"، محذرًا من أن "التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف لأن الفترة الانتقالية لا تحتمل.. ويجب أن تتوحد قوى الثورة". واختتم رئيس المجلس الانتقالى السودانى بالتأكيد على أن "الحكومة الانتقالية ليست رهينة لأى تبعية أو حلف، لكنها تفعل ما تمليه عليها واجباتها الدستورية".

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