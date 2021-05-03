بريطانيا تستضيف أول اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع منذ بدء الجائحة

يبدأ وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم الإثنين، في لندن أول اجتماعات مباشرة لهم منذ بدء جائحة كوفيد-19، ويفتتح دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا المحادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتصف بريطانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، الاجتماعات بأنها فرصة لتأكيد نفوذ الغرب ومناقشة قضايا مثل التعافي من جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ وكيفية التعامل مع الصين وروسيا.

وسيمهد اجتماع الوزراء لأول رحلة مقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الخارج الشهر المقبل، والتي سيحضر خلالها قمة مجموعة السبع في بريطانيا، والتي تستهدف إحياء التعاون مع الحلفاء التقليديين بعد خلافات خلال حكم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وإلى جانب وزراء خارجية دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا، دعت لندن أيضا وزراء خارجية أستراليا والهند وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية للمشاركة في الاجتماعات.

وتنطلق الاجتماعات بعشاء عمل مساء اليوم الإثنين. ويجتمع راب وبلينكن قبل ذلك.