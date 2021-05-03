إجازة عيد الفطر للبنوك 2021 والقطاع الحكومي والخاص وموعد العودة

إجازة عيد الفطر للبنوك 2021، المقرر أن تبدأ بعد أيام قليلة عقب انتهاء شهر رمضان الكريم 1442ه‍، حيث يتم غلق جميع المصارف الحكومية والخاصة في هذه الأيام وتختلف مواعيد الإجازات في كل بنك وفرع عن الآخر، لذا قد تجد الكثيرون ممن يتعاملون بصفة دائمة مع البنوك السعودية يعلمون موعد بدء وانتهاء الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك وهناك فئات أخري لا تعلم موعد بدء وانتهاء الإجازة، لهذا سنوضح لكم هذا الأمر ببساطة.

يتم بدء بدء إجازة عيد الفطر المبارك لكافة العاملين بالبنوك والقطاعات الحكومية والخاصة مع أول أيام عيد الفطر المبارك والذي يتوقع بحسب الدراسات الفلكية أنه سيوافق يوم الثالث عشر من شهر مايو 2021، ولكن سيتم تأكيد هذا الموعد بحسب رؤية هلال شهر شوال 1442، حيث اختص البنك المركزي السعودي بتحديد مواعيد العمل ومواعيد الإجازات للبنوك ويختص كل بنك تحديد إليه العمل المخصصة لكل فرع من الفروع الخاصة به والتي يعد فيها عدد السكان كبير.

حدد البنك المركزي السعودي مؤخراً موعد بدء الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك والمقرر أن تبدأ من صباح يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 1442 والموافق 11 من شهر مايو 2021م، حيث ظلت البنوك السعودية تعمل في شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرا وأما عن مراكز التحول الرقمي ظل العمل بها من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءا.

يستأنف العاملون في المؤسسات الحكومية والبنوك السعودية العمل من جديد بعد العودة من الإجازة في صباح يوم الاثنين الموافق 5 شوال 1442ه‍، الموافق 17 من شهر مايو 2021م.

فيما أعلن البنك المركزي السعودي عن مواعيد اجازات عيد الأضحى المبارك والمقرر أن تبدأ من صباح يوم الجمعة 16 يوليو 2021 الموافق 6/12/1442، ويتم العودة من الإجازة بداية من يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2021م.

وصلنا إلي الختام والذي تعرفنا فيه على مواعيد عطلة عيد الفطر للبنوك 2021 والقطاع الحكومي والخاص بالمملكة وموعد العودة.