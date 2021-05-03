الاتحاد الأوروبى يسمح بدخول الملقحين ضد كورونا إلى دول التكتل

جدة - نرمين السيد - اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، السماح بدخول المسافرين الحاصين على كامل جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتى اعتمدها الاتحاد الأوروبى، إلى دول التكتل.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت المفوضية الأوروبية إنها "تقترح السماح بالدخول إلى الاتحاد الأوروبى، ليس فقط للقادمين من دول ذات وضع وبائى جيد، بل أيضا لأولئك الذين حصلوا على الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التى اعتمدها الاتحاد الأوروبى".

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