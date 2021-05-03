يفتح أبوابه فى 2023.. إيطاليا تعيد بناء المدرج الرومانى الكولوسيوم

جدة - نرمين السيد - وافقت إيطاليا على مشروع لإعادة بناء ساحة المدرج الرومانى"الكولوسيوم"، المكان الذى قاتل فيه المصارعون، ليكون متاحا للزائرين اعتبارًا من 2023، حسبما أكدت وزارة الثقافة الإيطالية.





ووفقًا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية، فازت شركة هندسية فى ميلانو بالمناقصة التى تم طرحها نهاية عام 2020، وسيستخدم المشروع شرائح خشبية متحركة والاستفادة من التهوية الطبيعية للممرات تحت الأرض، والتى كانت تضم فى وقت ألعاب السيرك.

ومن جانبه، اعتبر وزير الثقافة الإيطالى، داريو فرانشيسكينى، أن "هذه خطوة جديدة نحو إعادة بناء الساحة، وهو مشروع طموح يساعد فى الحفاظ على الهياكل الأثرية من خلال استعادة الصورة الأصلية للكولوسيوم وآلته ذات المناظر الخلابة المعقدة".

وأكد وزير الثقافة أن "الهدف هو أن يتمكن الزوار من الاستمتاع بالنصب الرمزى من وسط الساحة، كما كان يمكن القيام به حتى نهاية القرن التاسع عشر"، لافتًا إلى أنه يريد دعوة وزراء قمة مجموعة العشرية المخصصة للثقافة إلى الكولوسيوم فى 29 يوليو المقبل.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإنه يمكن أيضًا إقامة أنشطة ثقافية كبيرة على الرغم من أن السلطات لا تريد تحويل المكان إلى صالة عرض، مضيفة أنه وفقًا لاتجاه منتزه الكولوسيوم الأثرى، سيكون الموقع الذى تبلغ مساحته 3000 مترًا مربعًا، متاحًا فقط للزوار اعتبارًا من عام 2023.

وبحسب المهندسين، فإن المشروع الذى تم اختياره، والذى تم الكشف عنه، أمس الأحد ، سيكون عبارة عن هيكل خفيف الوزن يمكن تفكيكه بالكامل وسيتم تغطيته بخشب أكويا شديد المقاومة، وسيتم تجهيز الألواح بنظام دوران يسمح بالإضاءة الطبيعية والتهوية للممرات تحت الأرض.

وأشار "الجورنال" إلى أنه قبل جائحة الفيروس التاجى، كان 25.000 سائح يزورون المدرج الذى يمثل أحد مواقع التراث العالمى لليونسكو، يوميًا، وأن أعمال إعادة بناء الساحة ستكون موضوع مناقصة أوروبية بمبلغ 15 مليون يورو.