متمردو جيش كاشين يسقطون هليكوبتر عسكرية فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال رئيس قسم المعلومات فى جيش استقلال كاتشين، إن الهليكوبتر أُسقطت فى حوالى الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت المحلى بالقرب من قرية موموك فى إقليم كاتشين.
وأضاف: "شن المجلس العسكرى ضربات جوية فى تلك المنطقة منذ الثامنة أو التاسعة صباحًا.. مستخدمًا مقاتلات، وأطلق أعيرة باستخدام هليكوبتر لذا رددنا بإطلاق النار عليهم".
فيما قال أحد سكان المنطقة، إن "4 أشخاص توفوا فى المستشفى بعدما أصابت قذائف مدفعية ديرا فى القرية".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين بسبب القتال بين الجيش ومتمردى الأقليات العرقية فى المناطق الحدودية الشمالية والشرقية النائية فى ميانمار.
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