السعودية تعلن رفع تعليق السفر وفتح حدودها البرية والجوية لـ3 فئات فقط

أعلنت السلطات السعودية مساء أمس الأحد رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية بدأ من منتصف شهر مايو الجاري ، وقد أفاد البيان الذي نشرته وزارة الداخلية السعودية إن رفع تعليق السفر سوف يبدأ تمام الساعة الواحدة صباحاً في الخامس من شوال لعام 1442 والموافق 17 مايو 2021 أي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .

الفئات التي شملت رفع تعليق السفر

شمل قرار تعليق رفع الحظر عدد من الفئات وهم :

أولا المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بشرط تقديم قبل السفر بوليصه تأمين وتكون معتمدة من البنك المركزي السعودي و لابد من التأكد من أنها تغطي مخاطر الإصابة بمرض كوفيد 19 خارج المملكة العربية السعودية ،

ثانيا المواطنون السعوديين المحصنون والذي قاموا ب تلقي جرعتي لقاح كوفيد 19 كاملة ، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة فقط بشرط أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بتلك الجرعة ولم يظهر عليهم أي أعراض بحسب ما ظهر في تطبيق توكلنا،

ثالثا المواطنون الذين تعافوا من فيروس كورونا بشرط إلا يكون مضي علي إصابتهم بالفيروس أقل من شهر إصابتهم ، وذلك توافقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة العربية السعودية لمدة سبعة 7 أيام للتأكد من خلوهم من أي أعراض قد تظهر بعد عودتهم ، على أن يتم عمل فحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر المقرر بعد عودتهم ، فيما يستثنى من الفحص الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام ، وقد تعدل الفئات حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية ، وتأتي تلك القرارات بعد فترة طويلة من غلق كامل لخطوط الطياران السعودية ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة العربية السعودية للحد من أنتشار فيروس كورونا .