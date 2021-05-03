ريال مدريد.. خبر سيئ وآخر رائع قبل "موقعة لندن"

قبل مواجهة تشلسي الإنجليزي على ملعبه في لندن، تلقت جماهير ريال مدريد خبرا سيئا وآخر رائعا بشأن خط دفاع الفريق.

الخبر السيئ هو أن رفائيل فاران سيغيب عن المواجهة المرتقبة في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة الأربعاء، بسبب إصابة عضلية.

أما الخبر الرائع فهو أنه من الممكن أن يستعيد الفريق الملكي القائد المخضرم سيرجيو راموس، بعد خوضه حصة تدريبية كاملة الاثنين، فضلا عن الظهير الأيسر الأساسي فيرلان ميندي.

وأعلن ريال مدريد الاثنين، أن فاران لاعب منتخب فرنسا أصيب في عضلات الفخذ الأيمن خلال الفوز 2-صفر على أوساسونا في الدوري الإسباني، حيث خرج بين الشوطين.

وذكرت صحيفة "أس" أن فاران سيغيب لنحو 10 أيام، ولن يتمكن أيضا من المشاركة أمام إشبيلية المنافس على لقب الدوري المحلي، الأحد، وأمام غرناطة في الخميس التالي.

وغاب فاران عن مباراتي دور الثمانية ضد ليفربول بسبب عدوى كورونا، لكنه أكمل اللقاء خلال التعادل 1-1 مع تشلسي في مدريد الأسبوع الماضي.

كما يفقد ريال مدريد جهود لاعبيه داني كاربخال ولوكاس فاسكيز.

ويتعين على ريال مدريد تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه إن أراد بلوغ نهائي مسابقته المفضلة، بعد التعادل 1-1 ذهابا في مدريد.