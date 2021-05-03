جيش الاحتلال الإسرائيلى يرفع درجة تأهبه فى الضفة الغربية

ووفقًا لموقع "24 آى نيوز" الإخبارى الإسرائيلى، قالت هيئة البث الإسرائيلى إن قوات إسرائيلية دخلت قرية بيتا إلى الجنوب من نابلس، لتندلع مواجهات، ألقى خلالها فلسطينيون زجاجات حارقة وحجارة على القوات الإسرائيلية، على حد زعمهم.
فيما أكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 11 فلسطينيًا من محافظة نابلس.
وكان جيش الاحتلال زعم فى الليلة الماضية، إطلاق أعيرة نارية من مركبة فى تقاطع جنوب مدينة نابلس الفلسطينية قبل أن يتمكن المهاجم أو المهاجمون من الفرار.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلى أفيف كوخافى، إن "الجيش عزز نشاطاته العملياتية فى منطقة الضفة الغربية فى جزء من الجهود الهادفة لرفع الجاهزية للتصعيد".
واشار كوخافى إلى أن "قوات كبيرة من الجيش بمشاركة عناصر الاستخبارات والشاباك تعمل منذ يوم أمس للعثور على المخربين، وستواصل ذلك حتى إتمام المهمة، والعمل على جميع الجبهات لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".
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