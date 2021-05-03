أفغانستان: مقتل 15 من اقوات الأمن فى هجمات شنتها طالبان على إقليمين

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم إقليم فرح، تاج محمد جهيد، إن "7 جنود على الأقل قتلوا فى هجوم على موقع للجيش فى الإقليم"، كما فجر المسلحون قاعدة أمامية فى قرية شيوان بمنطقة بالا بولوك عبر زرع متفجرات تحت الأرض فى نفق حفروه من منزل قريب.

وقال المسؤولون، إن عدة جنود آخرين فروا إلى أقرب قاعدة عسكرية، بينما أسر إرهابيو طالبان جنديًا.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنها "استولت على أسلحة من نقطة التفتيش".

وتزامنًا مع الهجوم، قال مسؤولون إن "أكثر من 100 مسلح من طالبان شنوا هجوماً ليلاً فى منطقة فارسية بإقليم هرات، وفجروا سيارتين مفخختين. وقتل 8 من قوات الأمن الحكومية وأصيب 4 آخرون جراء الاشتباكات.

وتتواصل الهجمات الإرهابية فى أفغانستان، حيث كثف مسلحو طالبان هجماتهم فى مختلف الأقاليم الأفغانية، تزامنًا مع بداية انسحاب القوات الدولية من البلاد.