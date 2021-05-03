العلا.. مستقبل مشرق للسياحة السعودية

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مخطط "رحلة عبر الزمن" للعلا، الذي سيحلّق بزواره في 200 ألف سنة من التاريخ الطبيعي والبشري.

ويضع المخطط برنامجا مدته 15 عاما لتطوير المنطقة التاريخية الأساسية للعلا، وهي منطقة ثقافية فريدة تقع شمال غربي شبه الجزيرة العربية، بشكل مسؤول ومستدام. وتساهم الخطة في النهوض برؤية المملكة 2030، وفتح فصل جديد في تطوير العلا كمتحف مفتوح، مع تسريع نمو اقتصاد متنوع ومجتمع نابض بالحياة. وستعمل خطة "رحلة عبر الزمن" الرئيسية، على تحويل العلا إلى وجهة عالمية للتراث والثقافة والطبيعة. ووضعت السعودية العلا في قلب خططها السياحية خلال الفترة المقبلة، مع سعي المملكة إلى تحقيق رؤية 2030. وتم تضمين تحسين نوعية الحياة للمقيمين وتعزيز فرص العمل وتسريع تطوير البنية التحتية الثقافية والسياحية في المنطقة، في الخطة الطموحة. وبمجرد اكتمالها، ستساهم الخطة الرئيسية لتطوير العلا في تحقيق أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، للمساهمة بمبلغ 120 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وتوفير 38 ألف فرصة عمل جديدة، بحلول عام 2035.

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