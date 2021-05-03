اليونان: الحانات والمطاعم تعاود فتح أبوابها بعد إغلاق إجبارى 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - عاودت المطاعم والحانات والمقاهى فتح أبوابها فى اليونان، اليوم الإثنين، وذلك بعد نصف عام من الإغلاق الإجبارى بسبب وباء كورونا المستجد، ووفقًا لقواعد تشغيل صارمة للغاية فى ظل قلق أصحابها على مستقبل أعمالهم.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، تزايدت الحجوزات الهاتفية لمواطنين راغبين فى تناول الطعام خارج المنزل خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة فى عطلة مثل عيد الفصح.

فيما أشار العديد من أصحاب المطاعم إلى أنهم غير قادرين على قبول المزيد من الحجوزات حتى نهاية الأسبوع، بالنظر إلى أن توفر عدد محدود من الطاولات بسبب القيود التى لا تزال سارية.

وبحسب الوكالة، يسمح للمنشآت اليونانية بتقديم خدماتها لعملائها فقط على "التراسات"، وهو أمر يحظر فتح عدد كبير من المطاعم التى لا تحظى بأماكن مفتوحة أمامها، ويمكن أن تستوعب كل طاولة 6 أشخاص على الأكثر، على ألا تقل المسافة بين طاولتين عن 90 سم، أو 1.8 متر إذا كانت هناك كراس بين الطاولتين.

بينما تشدد الإجراءات على إغلاق الحانات والمطاعم فى تمام الـ 10:45 مساء، قبل ربع ساعة من سريان حظر التجول.

وبحسب "إفى"، قال رئيس الاتحاد الوطنى لمديرى المطاعم والمقاهى، يورجوس كافازاس: "يسعدنا أن نكون قادرين على الفتح بعد 6 أشهر من الإغلاق، ولكن هناك العديد من المشاكل التى لا يسهل حلها"، مؤكدًا أن إحدى المشاكل الكبرى الآن هى أن نحو نصف الشركات ليس لها سيولة، وبالتالى لا يمكنها فتح أبوابها.

كما أوضح أصحاب الأعمال أن "العواقب الحقيقية لذلك الإغلاق الذى استمر 6 أشهر ستكون واضحة فى نهاية الصيف" على القطاع الذى يضم 400 ألف عامل، بما يمثل 20% من القوة العاملة فى البلاد.