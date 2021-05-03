جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "بغداد اليوم"، أكدت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على "والى الفلوجة" فى التنظيم، بالتعاون مع قوات "الأسايش" الكردية، المكنى أبو على الجميلى.
وأشارت الوكالة إلى أن الإرهابى أبو على الجميلى كان يرتدى حزامًا ناسفًا، وأنه اعترف بارتكاب عشرات العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخبارات العراق تعتقل والى داعش فى الفلوجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.