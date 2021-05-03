استخبارات العراق تعتقل والى داعش فى الفلوجة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "بغداد اليوم"، أكدت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على "والى الفلوجة" فى التنظيم، بالتعاون مع قوات "الأسايش" الكردية، المكنى أبو على الجميلى.

وأشارت الوكالة إلى أن الإرهابى أبو على الجميلى كان يرتدى حزامًا ناسفًا، وأنه اعترف بارتكاب عشرات العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين.