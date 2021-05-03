موعد عيد الفطر السعيد .. العيد متي فلكياً في السعودية وكافة أنحاء العالم

موعد عيد الفطر 2021 في السعودية فلكياً ومصر وكافة الدول العربية والعالم، نتعرف عليه الآن لمعرفة متي العيد السعيد في كافة أنحاء العالم أجمع، وذلك لتقديم أجمل عبارات تهنئة بمناسبة العيد الصغير للأصدقاء والأهل والأحباب، والسؤال يتكرر عن مود أول أيام العيد ٢٠٢١ لأن بداية شهر رمضان المبارك اختلفت في بعض المناطق والدول حول العالم، لهذا حددت هيئة الفلك العامة الموعد فلكياً.

موعد عيد الفطر ٢٠٢١ السعودية

يردد الكثيرين سؤال العيد الفطر متي من أجل التعرف علي وقت صلاة عيد الفطر في الرياض وكافة أنحاء المملكة، وكذلك معرفة موعد صلاة العيد في الكويت والإمارات وأنحاء شبه الجزيرة العربية، خصيصاً بعد أن اختلفت بداية أول أيام شهر رمضان المبارك وكان اليوم الأول هو الثلاثاء 13 من أبريل في بعض المناطق، وكان في البعض الأخر هو الأربعاء 14 من أبريل الماضي.

تهنئة عيد الفطر يتم تقديمها قبل بدء اليوم الأول للعيد، وكذلك مع أول صباح لأيام عيدكم في وقت الصلاة للعيد، حيث يتبادل الكثيرين التهنئة بقول كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك وينعاد عليكم بالخير، لهذا سنتابع معكم موعد صلاة عيد الفطر ككل عام، وسنرفقه لكم يوم الوقفة بعد تحري رؤية الهلال ومعرفة غرة شهر شوال من خلال الرؤية، ولكن الآن نتعرف عليها فلكياً.

العيد متي فلكياً

جاء الموعد في مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق وتونس والجزائر، والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان وغيرها من البلدان ليكون يوم الخميس الموافق 13 من مايو هو اليوم الأول للعيد فلكياً، والمتمم لشهر رمضان المبارك هو يوم الأربعاء 12 من مايو المقبل، بينما الموعد فلكياً داخل المغرب العربي الأفريقي، وكذلك بعض المناطق في العراق سيكون أول يوم للعيد هو الجمعة 14 من مايو، والمتمم هو يوم الخميس، وسيتم التأكد من خلال رؤية الهلال وتأكيد موعد عيد الفطر ٢٠٢١ في السعودية وكافة الوطن العربي.