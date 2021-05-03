حددت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الفئات المسموح لهم بالسفر خارج السعودية اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442 هجرية الموافق 17 مايو 2021 ميلادية، وهو موعد رفع تعليق السفر للمواطنين لخارج المملكة، وفتح كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية، ومن جهتها حثت وزارة الداخلية بالمملكة المواطنين المسافرين إلى خارج المملكة على ضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات والقيود المفروضة فى الدول الأخري المسافرين إليها، وذلك لتجنب أي صعوبات قد تواجههم مع الالتزام باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر عند السفر لأي دولة عالية الخطورة ويتفشى فيها المرض بشكل مرتفع بحسب ما تعلنه الجهات المختصة ومنظمة الصحة العالمية. الفئات المسموح لهم بالسفر خارج السعودية فى 5 شوال 1442 الفئات المسموح لهم بالسفر خارج السعودية فى 5 شوال 1442 من الفئات المسموح لهم بالسفر المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا “كوفيد-19” داخل المملكة.

ومن ضمن الفئات أيضاً المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولي فقط من لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بشرط أن يكون قد مضى 14 يوم على تاريخ تلقيهم بالجرعة الأولي بحسب ما يظهر فى تطبيق توكلنا.

المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، وبشرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من الإصابة بالفيروس وذلك بحسب ما يظهر فى تطبيق توكلنا.

المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بشرط أن يتقدموا قبل السفر ببوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فيروس كورونا خارج المملكة. شروط الموافقة على رفع تعليق السفر إلى خارج السعودية شروط الموافقة على رفع تعليق السفر إلى خارج السعودية وكانت وزارة الداخلية قد حددت بعض الشروط للموافقة على سفر المواطنين للخارج وهذه الشروط هي:- أن يطبق على المسافرين الحجر المنزل بعد العودة للملكة لمدة 7 أيام.

أن يتم عمل فحص بتقنية PCR فى نهاية مدة الحجز المنزل.

يستثنى من الفحص الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 8 سنوات.

عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات والاشتراطات الطبية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي باستمرار. الوسوم

حددت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الفئات المسموح لهم بالسفر خارج السعودية اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442 هجرية الموافق 17 مايو 2021 ميلادية، وهو موعد رفع تعليق السفر للمواطنين لخارج المملكة، وفتح كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية، ومن جهتها حثت وزارة الداخلية بالمملكة المواطنين المسافرين إلى خارج المملكة على ضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات والقيود المفروضة فى الدول الأخري المسافرين إليها، وذلك لتجنب أي صعوبات قد تواجههم مع الالتزام باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر عند السفر لأي دولة عالية الخطورة ويتفشى فيها المرض بشكل مرتفع بحسب ما تعلنه الجهات المختصة ومنظمة الصحة العالمية. الفئات المسموح لهم بالسفر خارج السعودية فى 5 شوال 1442 الفئات المسموح لهم بالسفر خارج السعودية فى 5 شوال 1442 من الفئات المسموح لهم بالسفر المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا “كوفيد-19” داخل المملكة.

ومن ضمن الفئات أيضاً المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولي فقط من لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بشرط أن يكون قد مضى 14 يوم على تاريخ تلقيهم بالجرعة الأولي بحسب ما يظهر فى تطبيق توكلنا.

المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، وبشرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من الإصابة بالفيروس وذلك بحسب ما يظهر فى تطبيق توكلنا.

المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بشرط أن يتقدموا قبل السفر ببوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فيروس كورونا خارج المملكة. شروط الموافقة على رفع تعليق السفر إلى خارج السعودية شروط الموافقة على رفع تعليق السفر إلى خارج السعودية وكانت وزارة الداخلية قد حددت بعض الشروط للموافقة على سفر المواطنين للخارج وهذه الشروط هي:- أن يطبق على المسافرين الحجر المنزل بعد العودة للملكة لمدة 7 أيام.

أن يتم عمل فحص بتقنية PCR فى نهاية مدة الحجز المنزل.

يستثنى من الفحص الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 8 سنوات.

عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات والاشتراطات الطبية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي باستمرار.

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