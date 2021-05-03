حاكم مصرف لبنان: اشتريت أملاكى فى فرنسا قبل تولى المنصب

جدة - نرمين السيد - رد حاكم مصرف لبنان المركزى، رياض سلامة، اليوم الإثنين، على الأنباء بشأن رفع منظمة شيربا، ومجموعة من المحامين شكوى قانونية ضده إلى المدعى العام فى الشؤون المالية فى فرنسا بتهمة الفساد وغسيل أموال، قائلاً أنه اشترى جميع متلكاته فى فرنسا قبل توليه المنصب.





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