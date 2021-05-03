إضراب الأطباء يعطل حملة تطعيم كورونا فى تونس

وبدأت نقابات الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، بداية من اليوم، إضرابًا عن العمل يشمل جميع الخدمات الصحية فى المستشفيات العمومية، بما فى ذلك التلقيح ضد فيروس كورونا باستثناء الخدمات المستعجلة.
وبحسب التقارير المحلية، تدور الخلافات بين النقابة ووزارة الصحة حول منح مالية من بينها منحة الجوائح وتسوية أوضاع الأطباء الوقتيين والمتعاقدين وتعديل قانون أساسى للمهنة ومطالب أخرى مهنية.
وتسبب الإضراب فى زحام شديد بعدد من المراكز بعد توافد مواطنين تلقوا إخطارًا عبر رسائل قصيرة من السلطات الصحية بموعد تطعيمهم باللقاح.
وقالت الوزارة، إن تطعيم التونسيين أولوية مطلقة لحمايتهم من العدوى، ودعت الأطباء إلى رفع الإضراب ومواصلة جلسات التفاوض للوصول إلى اتفاق، موضحة أن الإضراب سيعطل تطعيم حوالى 40 ألف شخص.
وحصل 400.363 ألف على اللقاح، بينهم 95 ألف شخص حصلوا على الجرعتين، وذلك بعد 50 يومًا من بدء حملة التطعيم، حسبما أفادت وزارة الصحة.
وتسبب الوباء فى وفاة 10.868 شخصًا فى تونس حتى يوم أمس، فيما تشهد المستشفيات العمومية ضغطًا شديدًا فى غرف الإنعاش، حيث فاقت نسبة الاشغال فى أغلبها 90%.
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