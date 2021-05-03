أخبار اليمن : غارات متواصلة على مأرب وخرق هدنة الحديدة

غارات متواصلة على مأرب وخرق هدنة الحديدة
أكد مصدر عسكري استمرار قوى العدوان السعودي في خرق هدنة الحديدة، فيما شن الطيران غارات على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 126 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و 19 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 271 قذيفة و97 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وتضمنت الخروقات تحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا والدريهمي.
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بـ14 قذيفة مدفعية ممتلكات المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.
وذكر أن طيران العدوان شن ثمان غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
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