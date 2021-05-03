أخبار اليمن : الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية بالعمق السعودي

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الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية بالعمق السعودي

نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اليوم، عملية هجومية مشتركة على مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية بالعمق السعودينفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اليوم، عملية هجومية مشتركة على مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية الهجومية استهدفت مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية، بأربع طائرات مسيرة نوع قاصف2K وصاروخين بالستيين نوع بدر. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني.

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