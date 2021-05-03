الجيش التشادي يعين حكومة جديدة والمعارضة ترفضها

نجامينا ـ رويترز: عين المجلس العسكري الحاكم في تشاد حكومة جديدة بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة، لكن شخصيات بارزة بالمعارضة رفضت التعيينات باعتبارها استمرارا لنظام قديم كانوا يأملون التخلص منه.

وغالبية الوزراء في الحكومة الجديدة كانوا يشغلون مناصب في عهد ديبي. فابنه بات الرئيس وأصبح حليفه ألبرت باهيمي باداك رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي.

وقال زعيم المعارضة سوكسيه ماسرا “هذا يعطي انطباعا بأننا نبني منزلا بدءا من السقف.. هذا لن يجدي طالما أننا لا نعود إلى الأسس التي يريدها الشعب وهي رئيس مدني ونائب (عسكري) للرئيس”. على حد قوله.

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