تركيا تريد تحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر

إسطنبول ـ رويترز: قال وزير التجارة التركي محمد موش قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع إن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الإقليميتين. والعلاقات بين أنقرة والقاهرة متوترة منذ 2013. لكن تركيا عكفت في الآونة الاخيرة على تحسين العلاقات مع مصر ودول عربية خليجية. وترسل أنقرة وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى القاهرة هذا الأسبوع لبحث تطبيع العلاقات.

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