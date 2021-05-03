إصابات كورونا عالمياً تقترب من 153 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تقترب من 153 مليوناًأفادت أحدث الاحصاءات اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كافة أنحاء العالم يقترب من 153 مليون حالة.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات عالمياً قد وصل إلى 152 مليوناً و 875 ألف حالة حتى الآن.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات الى ثلاثة ملايين و 203 ألف حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 90 مليوناً.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، جرى إعطاء مليار و 164 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.