السودان: الملء الثانى لسد النهضة قضية أمن قومى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدى، أن السودان يُعطى موضوع الملء الثانى لسد النهضة أقصى درجات الاهتمام، باعتباره قضية أمن قومى تهدد حياة السودانيين على ضفاف النيل الأزرق.





وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن وزيرة الخارجية السودانية التقت، اليوم الاثنين، مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقى، حيث نقلت له رسالة شفهية من رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، وتحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأكدت وزيرة الخارجية حرص دولتها على علاقاتها المتميزة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى ثقتها فى قدرة الرئيس فيليكس تشيسيكيدى على قيادة الاتحاد الإفريقى فى الدورة الحالية، والتعامل بجدية ومسئولية مع ملف سد النهضة واستضافته للمفاوضات.

وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل يونيو المقبل.

من جانبه؛ أعرب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الافريقى، خلال اللقاء، عن تفهمه لموقف السودان، ومطالبه الواضحة، وأكد على أنه سيبذل كل جهده فى سبيل إيجاد حل للأزمة بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.