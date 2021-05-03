سوء الأحوال الجويّة يلغى 2.600 رحلة بجميع أنحاء الصين

جدة - نرمين السيد - تسببت موجة من الطقس السيء التى تجتاح وسط وجنوب شرق وجنوب غرب الصين فى إلغاء أكثر من 2.600 رحلة فى جميع أنحاء الصين، اليوم الإثنين، وذلك فى ثالث أيام عطلة عيد العمال التى تستمر خمسة أيام فى البلاد.





وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم، أنه تم إلغاء 2.613 رحلة حتى حوالى الساعة 7 مساء اليوم بالتوقيت المحلى، ما تسبب فى اضطرابات خطيرة للمسافرين جوًّا فى عدة مطارات رئيسية بينها مطار داشينغ الدولى فى بكين ومطار العاصمة بكين الدولى.

وكان المركز الوطنى للأرصاد الجوية أصدر تحذيرًا من حدوث عاصفة ممطرة فى وسط وجنوب شرق وجنوب غرب الصين اليوم، وسط توقعات بحدوث عواصف رملية فى عدة مناطق فى الشمال الغربى.