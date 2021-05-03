عاجل.. استهداف قاعدة بلد الجوية فى العراق بـ 3 صواريخ كاتيوشا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية فى العراق، دون وقوع خسائر.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية فى العراق، دون وقوع خسائر. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعليقا على الحادث "لا إصابات فى صفوف القوات الأمريكية جراء الهجوم على قاعدة بلد العراقية".

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