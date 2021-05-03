واشنطن: سنتخذ إجراءات جوابية حال قررت روسيا التصرف بطريقة متهورة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، ينوى أن يبحث مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، سبل بسط الاستقرار فى العلاقات بين البلدين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، فى لندن: "نتابع بدقة إجراءات روسيا والتصرفات التى ستختار اتباعها. الرئيس بايدن أكد بوضوح منذ زمن طويل وحتى قبل أن يتولى منصبه أننا سنتخذ إجراءات جوابية فى حال قررت روسيا التصرف بطريقة متهورة أو عدوانية". وتابع: "لكننا لا نسعى إلى التصعيد، نفضل أن تكون لنا علاقات أكثر استقرارا وأكثر قابلية للتنبؤ. وفى حال تحرك روسيا فى هذا الاتجاه سنقوم بنفس الشيء. وأعتقد أن الرئيس بايدن سيكون بإمكانه التحدث عن ذلك بشكل مباشر حينما سيلتقى الرئيس بوتين".

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