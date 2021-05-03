نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج اللوتري الأمريكي 2021 أسماء الفائزين نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلم عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية المرفق أدناه ، حيث بدأت الوزارة فتح باب استقبال طلبات التقديم على قرعة الهجرة لأمريكا يوم يوم 17 من شهر أكتوبر المنقضي لعام 2020، واستمرت عمليات التسجيل والموافقه عليه في نتائج اللوتري الأمريكي حتى يوم العاشر من نوفمبر الماضي، ويزداد البحث عن موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا تزامناً مع تحديد موعد إعلان ظهور نتيجة الهجرة لأمريكا أو نتيجة اللوتري الأمريكي 2021، ويُمكن من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الإطلاع على أسماء الفائزين في اللوتري الهجرة العشوائية لأمريكا.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا

أكدت عدد من المصادر الإلكترونية أن وزارة الخارجية الأمريكية اعتزمت على إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي 2021-2022 يوم الثامن من شهر مايو الجاري أي بعد ثلاثة أيام أو أربعة من الآن، ونود أن نُذكركم أنه سيتم استلام رسائل بريدية عبر العناوين التي تم تسجيلها ضمن البيانات المطلوبة للتسجيل في الهجرة لأمريكا في الطلب المُقدم والمذكورة في البيانات التي تم كتابتها عند إتمام عملية التسجيل في اللوتري الأمريكي.

وفيما يخص الأشخاص الذين من لم يتم اختيارهم ضمن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا فسوف يتم إخطارهم عن طريق صفحة التحقق من الطلب المُقدم، ويتم إعادة النظر في الطلب المُقدم، ولكم يتم إرسال رسالة بريديه لهم في الموعد المُحدد بعد إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي وأسماء الفائزين في نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا.

موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 ، يتم الإعلان عنها بعدما يتم الانتهاء من اختيارها بشكل عشوائي عبر المنظومة الإلكترونية عبر الحاسب الآلي ، وللإطلاع على نتيجة الهجرة لأمريكا من خلال رابط موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أسرة الموقع تتمنى التوفيق لجميع المتقدمين على اللوتري الأمريكي 2022.