عروض عبداللطيف جميل في رمضان تويوتا راش تقسيط بدون مقدم

انطلقت عروض عبداللطيف جميل في رمضان 2021 على العديد من سيارات تويوتا لتستكمل بذلك مسيرة عروض تقسيط السيارات التي بدأتها الشركة في نهاية العام الماضي والشهور الأولى من العام الجديد لتقدم العديد من الفرص والمزايا الحصرية لراغبي اقتناء سيارات تويوتا 2021 بموديلاتها المختلفة باعتبار عبداللطيف جميل وكيل تويوتا في السعودية مع ما تتميز به السيارات اليابانية من سمعة طيبة في السوق السعودي الذي يعتبر أحد أهم الأسواق في المنطقة ومع ذلك فقد تأثر كغيره من أسواق السيارات في العالم بحالة الانكماش التي تسببت بها جائحة كورونا لكن التوقعات تشير إلى نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام والعام المقبل.

عروض عبداللطيف جميل في رمضان

تشمل عروض شركة تويوتا جميل في رمضان العديد من الطرز والموديلات الجديدة حيث يتم التقسيط على 60 شهرًا مع عرض التقسيط بدون مقدم وكذلك تحمل الشركة القسط الأول والمصاريف الإدارية ليكتمل أركان العرض الثلاثية وهي بدون دفعة أولى وبدون مصاريف إدارية وبدون قسط أول مع إمكانية التعديل على العروض حيث يمكن التقسيط على مدة أقل من 5 سنوات أو التقسيط مع دفعة مقدمة في حدود 10 % حتى لا يتحمل العميل المزيد من الأعباء المالية عند نهاية مدة التمويل .

تويوتا راش تقسيط بدون مقدم

من بين السيارات المشمولة في عروض عبداللطيف جميل في رمضان يمكن الحصول على تويوتا راش تقسيط بدون مقدم مع قسط شهري يصل إلى 1140 ريال وهو قسط بسيط لا يتعدى 40 ريال في اليوم وهذا القسط غير شامل ضريبة القيمة المضافة أي يجب على العميل سداد القيمة المضافة نقدًا عند الشراء – وهذا هو الخيار الأفضل – أو تحميلها على القسط الشهري وهنا سوف يزيد القسط بحسب السعر الإجمالي ومعدل الزيادة السنوية الذي قد يصل إلى حوالي 15 % من قيمة التمويل إضافة إلى إمكانية حدوث تغيير في سعر النسبة السنوية أو الضريبة.

كما يتوقف هذا العرض كذلك على القدرة الائتمانية للعميل والسجل الائتماني والتكلفة الفعلية للتأمين مع تطبيق كافة الشروط والأحكام سواء فيما يتعلق بشروط الإيجار التمويل أو التمويل بالمرابحة من عبداللطيف جميل للتمويل.