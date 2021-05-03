قسط 250 ألف كاش بدون تحويل الراتب بأقساط مجدولة حتي 5 سنوات وبأقل راتب

قسط 250 ألف كاش بدون تحويل الراتب يأتي ضمن مجموعة من العروض التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية كما توفر الشركة منتجات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة وذلك بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة ، وتعتبر شركة مرابحة مرنة من أهم وأكبر شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من منتجات تمويلية متميزة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية.

قسط 250 ألف كاش بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي فورى وكاش وبالتقسيط حتي 60 شهر بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل كما يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب وبتسهيلات عديدة وخطوات سهلة وسريعة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم خصائص تمويل شركة مرابحة مرنة الفورى لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مصمم بصيغه متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن للأفراد العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الحصول على المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.

توفر شركة مرابحة مرنة التمويل بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل حتي 250 ألف ريال سعودي.

يمكن للمتقدم بالطلب الحصول على المنتج من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة.

تتيح شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية الفرصة للعملاء لتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط ميسرة ومجدولة حتي 5 سنوات.

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة التقديم على الطلب من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للتمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة. كما يمكن للأفراد التقديم على الطلب من خلال زيارة أحد فروع شركة مرابحة مرنة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

كيفية التقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب