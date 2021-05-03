أونلاين.. خطوات وشروط تقسيط جوالات من اكسترا السعودية 1442 والمستندات المطلوبة

على مدى نحو 18 عامًا، يُوفر متجر extra في المملكة العربية السعودية خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين، حيث يمكن التعرف إلى شروط تقسيط جوالات من اكسترا السعودية 1442هـ، وتوفير المستندات المطلوبة للحصول على هاتف ذكي بالتقسيط المريح، بدلا من دفع ثمنه بالكامل، فيما تتم عملية الشراء أون لاين، ليصل الجوال بعدها في أسرع وقت إلى باب المنزل، وبالتالي لا يضطر العميل إلى الخروج والتجول في المتاجر، والتعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد -19”.شروط أقساط اكسترا للجوالات في السعودية 1442
لا بُد من استيفاء شروط أقساط اكسترا للجوالات في السعودية 1442هـ، قبل اتخاذ خطوة الشراء، وهي كما على النحو التالي:
- إحضار موافقة البنك الذي يتبعه العميل على شراء الهاتف الجوال الذي يُريد شراؤه.
- دفع الأقساط بانتظام وَفق المواعيد المتفق عليها، حتى لا يجري فرض أي غرامات.
- الموافقة على الشروط والقوانين.
- إحضار كشف حساب آخر 3 أشهر.
- الالتزام بالشروط وأحكام العقد عند شراء هاتف ذكي من إكسترا.
- إحضار جميع المستندات المطلوبة.
- أن يكون العميل مُمثلا عن نفسه قانونًا وَفق نظام المملكة.
- إذا كان عُمر العميل أقل من 18 سنة، يُمكنه استخدام الخدمات تحت إشراف والديه أو الوصي القانوني.
- يجب إحضار صورة عن بطاقة الهوية، أو صورة عن جواز السفر.
- إحضار بطاقة العمل وملخص الراتب.
وعن أسعار الجوالات في اكسترا السعودية، التي يمكن للعميل الاختيار من بينها قبل عملية التقسيط، فيأتي أبرزها على النحو التالي:
|اسم الهاتف
|السعر
|أبل آيفون 12 برو ماكس
|4899 ريالا
|سامسونج جالاكسي إيه 51 بسعر
|949 ريالا
|سامسونج جالاكسي إيه 51 بسعر
|949 ريالا
|سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت
|1499 ريالا
|سامسونج جالاكسي أي 71 بسعر
|1299 ريالا
|آيفون 12
|3849 ريالا
|آيفون 11 برو
|4899 ريالا
|أبل آيفون 12 برو ماكس
|4899 ريالا
|أبل آيفون 12 ميني
|3249 ريالا
|هواوي واي 8 بي 4 جي
|699 ريالا
أما بالنسبة للمستندات المطلوبة لشراء هاتف جوال من extra السعودية بالتقسيط، فتتلخص في النقاط التالية:
- إحضار الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين.
- إحضار الإقامة للوافدين إلى المملكة.
- إثبات دخل عن طريق التأمينات الاجتماعية أو التعريف بالراتب.
- توفير العنوان الوطني والتحقق من رقم الجوال عن طريق خدمة أرقامي.
الوسوم
على مدى نحو 18 عامًا، يُوفر متجر extra في المملكة العربية السعودية خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين، حيث يمكن التعرف إلى شروط تقسيط جوالات من اكسترا السعودية 1442هـ، وتوفير المستندات المطلوبة للحصول على هاتف ذكي بالتقسيط المريح، بدلا من دفع ثمنه بالكامل، فيما تتم عملية الشراء أون لاين، ليصل الجوال بعدها في أسرع وقت إلى باب المنزل، وبالتالي لا يضطر العميل إلى الخروج والتجول في المتاجر، والتعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد -19”.شروط أقساط اكسترا للجوالات في السعودية 1442
لا بُد من استيفاء شروط أقساط اكسترا للجوالات في السعودية 1442هـ، قبل اتخاذ خطوة الشراء، وهي كما على النحو التالي:
- إحضار موافقة البنك الذي يتبعه العميل على شراء الهاتف الجوال الذي يُريد شراؤه.
- دفع الأقساط بانتظام وَفق المواعيد المتفق عليها، حتى لا يجري فرض أي غرامات.
- الموافقة على الشروط والقوانين.
- إحضار كشف حساب آخر 3 أشهر.
- الالتزام بالشروط وأحكام العقد عند شراء هاتف ذكي من إكسترا.
- إحضار جميع المستندات المطلوبة.
- أن يكون العميل مُمثلا عن نفسه قانونًا وَفق نظام المملكة.
- إذا كان عُمر العميل أقل من 18 سنة، يُمكنه استخدام الخدمات تحت إشراف والديه أو الوصي القانوني.
- يجب إحضار صورة عن بطاقة الهوية، أو صورة عن جواز السفر.
- إحضار بطاقة العمل وملخص الراتب.
وعن أسعار الجوالات في اكسترا السعودية، التي يمكن للعميل الاختيار من بينها قبل عملية التقسيط، فيأتي أبرزها على النحو التالي:
|اسم الهاتف
|السعر
|أبل آيفون 12 برو ماكس
|4899 ريالا
|سامسونج جالاكسي إيه 51 بسعر
|949 ريالا
|سامسونج جالاكسي إيه 51 بسعر
|949 ريالا
|سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت
|1499 ريالا
|سامسونج جالاكسي أي 71 بسعر
|1299 ريالا
|آيفون 12
|3849 ريالا
|آيفون 11 برو
|4899 ريالا
|أبل آيفون 12 برو ماكس
|4899 ريالا
|أبل آيفون 12 ميني
|3249 ريالا
|هواوي واي 8 بي 4 جي
|699 ريالا
أما بالنسبة للمستندات المطلوبة لشراء هاتف جوال من extra السعودية بالتقسيط، فتتلخص في النقاط التالية:
- إحضار الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين.
- إحضار الإقامة للوافدين إلى المملكة.
- إثبات دخل عن طريق التأمينات الاجتماعية أو التعريف بالراتب.
- توفير العنوان الوطني والتحقق من رقم الجوال عن طريق خدمة أرقامي.
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