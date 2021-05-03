شروط تقسيط جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا في السعودية 1442 بالخطوات

يهتم كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خصوصًا عشاق منتجات شركة samsung، بالتعرف إلى خطوات وشروط تقسيط جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا في السعودية 1442 وذلك من خلال متجري أمازون و نون العالميين، إذ يمكن من خلالها شراء هذا الهاتف ذات الإمكانيات العالية دون دفع السعر بالكامل إذ يصل إلى 3699 ريالا سعوديا وهو ما لم يستطع الكثير تدبيره، لذا يأتي هذا العرض ليكون فرصة كبيرة أمام الراغبين في الشراء بدفع أقساط شهرية تناسب دخلهم الشهري.

خطوات تقسيط جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا في السعودية من أمازون

وعن خطوات تقسيط جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا في السعودية من أمازون، فإن ذلك يتم على النحو التالي:

الدخول على موقع أمازون. اختيار متجر الجوالات من القائمة التي تظهر أمامك. اختيار جميع الجوالات. تصفح الجوالات والأسعار الخاصة بها. اختيار الجوال الذي نريده وهو Samsung Galaxy Note 20 Ultra. إضافة الجوال الذي اخترته إلى عربة الشراء، أو النقر على اشتري الآن. اختيار الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية. اختيار عرض البنوك المشاركة، لتدفع من خلال البنك الذي تتبعه. إدخال رقم البطاقة الائتمانية، لتظهر خطط الأقساط. نرى المبلغ الذي يجري خصمه من البطاقة. تحويل عملية الشراء إلى تقسيط في خلال أسبوع عمل.

شروط تقسيط هواتف جوالة من amazon السعودية

وضعت شركة amazon شروطًا لتقسيط الهواتف الجوالة ومن بينها هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra، وذلك على النحو الآتي:

يمكن للعملاء الجمع بين سلع من بائعين متعددين في عملية شراء واحدة على Amazon وتحويل عملية الشراء إلى قسط. دفع ثمن الهاتف بالتقسيط لحاملي بطاقات الائتمان المؤهلة فقط. لا بد من موافقة البنك الذي أصدر البطاقة على الدفع بالتقسيط. تخضع الأقساط التي يقدمها البنك للعملاء للشروط والأحكام الخاصة بكل بنك. الحصول على توضيخات يكون من خلال البنوك أو الجهات التي تمول عملية الشراء بالتقسيط. في حال رفض البنك التقسيط لن يجري تحويل الطلب على أمازون إلى خطة الدفع بالتقسيط. لا تتوفر الأقساط على المشتريات التي تجري باستخدام بطاقات الخصم أو الدفع عند الاستلام. تقديم الأقساط من البنك المعني مباشرة للعميل.

شروط تقسيط جوال Samsung Galaxy Note 20 Ultra من نون السعودية

أما بالنسبة لشروط تقسيط جوال Samsung Galaxy Note 20 Ultra من نون السعودية، فهي:

العرض متاح فقط لعملاء 6 بنوك في المملكة، وهي: “البنك الأول، والإمارات دبي، وساب، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة،”. ضرورة امتلاك بطاقة ائتمانية لأحد البنوك المشاركة مع نون في نظام التقسيط. لا يقل قيمة الهاتف الجوال عن ألف ريال سعودي.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra

وفيما يتعلق بمواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra، فتأتي على النحو التالي: