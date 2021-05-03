موعد صرف حساب مواطن في شهر مايو 5/2021 نهاية شهر رمضان 2021 الدفعة 42

موعد صرف حساب مواطن، يبحث الكثير من المواطنين محدودي الدخل بالمملكة وأصحاب الدخل المتوسط إلى الضعيف عن موعد صرف الدفعة الثانية والأربعون 42 في حساب مواطن، والذي تم الإعلان رسميا من قبل الجهات الرسمية عن موعد إيداع الدعم في حساب المواطن وهذا بالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك وتزايد المصاريف المطلوبة على العائلات في في عيد الفطر، تابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موعد صرف حساب مواطن 1442

وسيتم صرف إيداع حساب مواطن الدفعة 42 بهذا الشهر كعادة كل شهر، حيث يتم الإيداع للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلاديا، وهذا ما يعني أنه سيتم صرفها يوم 10/5/2021 وهو ما يوافق اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان 1442، وهو ما يعني أنك في حالة إذا كنت من المستحقين للدعم فإنه سيتم إيداعه في حسابك البنكي نهاية رمضان وهو ما يعتبر مناسبا جدا وتخفيف كبير عن المواطنين محدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط وخاصة بعد الارتفاع المتزايد للأسعار في المملكة.

طريقة الاستعلام عن حساب مواطن 1442

ويمكنك الاستعلام عن دعم حساب المواطن الخاص بك بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بدعم حساب المواطن، وهذا من خلال القيام بالخطوات التالية التي سنشرحها لك بإيجاز:

اذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب مواطن ca.gov.sa.

اضغط على “الاستعلام عن حساب مواطن”.

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك في خانة اسم المستخدم.

أدخل كلمة السر الخاصة بالحساب في خانة كلمة المرور.

اضغط على “عرض”، وسيظهر لك البيانات الخاصة بالدعم من حيث القيمة ووجود الأهلية وعدم الاستحقاق.

حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو برنامج مقدم من الحكومة السعودية لدعم المواطنين السعوديين أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الدخل المتوسط، وهذا كنوع من الدعم المادي لهم في ظل تزايد الأسعار، ولمساعدتهم في تحمل تكاليف العيش في هذه الفترة، والجيد هذا الشهر أنه سيتم صرف الدعم في نهاية شهر رمضان وهو ما يعتبر ممتازا حيث إن هذا سيعتبر تخفيفا عن المواطنين في شراء مستلزمات عيد الفطر، وكل عام وأنتم بخير.

هذا كان مقالنا عن موعد صرف حساب المواطن بشهر مايو 2021 نهاية شهر رمضان المبارك، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في مشاركتنا إياها في خانة التعليقات، والذي يسعدنا بالطبع الرد عليها في أسرع وقت ممكن في موقعكم المتميز دائما ثقفني، ما رأيكم في حساب المواطن، وهل الدعم ساعدكم بشكل كبير في سد احتياجاتكم، شاركونا آرائكم.