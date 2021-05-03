تسجيل 26 وفاة و 824 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (824) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (712,901) حالة.

-سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8897) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (6.22%)، مقارنة مع (7.43%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (13,244) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,727,600) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3509) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (688,519) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (15,485) حالة.

يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (122) حالة، فيما غادرت (138) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1302) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 18%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (288) في محافظة العاصمة عمّان.

- (181) في محافظة الزرقاء.

- (85) في محافظة إربد، منها (8) في الرمثا.

- (75) في محافظة الطفيلة.

- (45) في محافظة المفرق.

- (36) في محافظة الكرك.

- (24) في محافظة مأدبا.

- (24) في محافظة معان، منها (3) في البترا.

- (23) في محافظة عجلون.

- (19) في محافظة جرش.

- (13) في محافظة البلقاء.

- (11) في محافظة العقبة.