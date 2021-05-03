السعودية تعين وزيرا جديدا للاقتصاد والتخطيط

الرياض ـ وكالات: قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بن عبد العزيز عين فيصل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط. كان الملك سلمان قد كلف في مارس من العام الماضي وزير المالية محمد الجدعان بالإشراف على تلك الوزارة بعد إعفاء محمد التويجري من المنصب وتعيينه مستشارا للديوان الملكي بدرجة وزير. وشغل الإبراهيم من قبل منصب نائب وزير الاقتصاد كما عمل في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

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