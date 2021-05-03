أخبار اليمن : رصد 139 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة

دوت الخليج -

رصد 139 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة 139 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. رصد 139 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة 139 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين الخروقات ثلاثة خروق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والدريهمي. وأشار المصدر إلى أن خروقات العدوان تضمنت أيضاً تحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والتحيتا والدريهمي و14 خرقًا بقصف مدفعي و100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

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