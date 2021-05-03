مقتل 32 شخصا بهجوم مسلح فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر، أن "عدد الجرحى بلغ 17 جريحا ولا يزال هناك مفقودين بسبب فرار العشرات من سكان القرى، وهم مصابين، عند الحدود مع النيجر".

ويأتى هذا الهجوم بعد نحو أسبوع من هجوم شنه مسلحون على قافلة ضمت صحفيين غربيين، ما خلف 4 قتلى من بينهم إسبانيين وأيرلندى.

ومنذ حوالى ست سنوات، تتعرض منطقة الساحل الإفريقى إلى هجمات واعتداءات إرهابية تستهدف المدراس بشكل خاص.

وكانت هذه الاعتداءات والهجمات الإرهابية تستهدف الأطفال والمعلمين وتجنيدهم إجباريا فى صفوف الجماعات المسلحة وكذلك اغتصابهم وقتلهم.