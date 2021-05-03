منصة تبرع الموارد البشرية من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتهدف لضمان وصول كافة التبرعات لجميع مستحقيها، وكذلك في توزيع التبرعات في أوجهها المختلفة، في مقالنا هذا سوف نتعرف على كل ما يخص منصة تبرع الإلكترونية.

منصة تبرع الموارد البشرية

من خلال منصة تبرع الإلكترونية يمكن للمتبرع الدخول بيسر للمنصة الوطنية واختيار طريقة التبرع التي يفضلها المتبرع، حيث يقوم المواطن بإتباع الخطوات التالية:

يدخل المتبرع للصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويمكن أن يقوم المتبرع بالدخول على رابط منصة تبرع .

. في أعلى صفحة المنصة يجب النقر على تسجيل الدخول.

اختيار حساب جديد.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة وذلك بالترتيب.

إدخال اسم المستخدم.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني في الخانات المحددة لها.

إدخال رقم الهاتف الجوال في المكان المحدد له.

الضغط على خيار متابعة.

يجب اتباع التعليمات حتى الانتهاء من التسجيل.

المنصة لها العديد من الأهداف التي سعت لتحقيقها وما زالت ومن تلك الأهداف ما يلي:

تسهل على المتبرع تقديم خدمات التبرع المختلفة في مكان واحد.

تسهل على المتبرعين الوصول للجمعيات الخيرية المختلفة.

تحفز المنصة أفراد المملكة على فعل الخير بمختلف أنحائها، وذلك بصدق كبير وشفافية عالية.

المنصة حكومية وتخضع لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الهدف من المنصةطرق التواصل مع منصة تبرع

يمكن لمختلف المستخدمين التواصل بسهولة مع فريق خدمة العملاء التابع لمنصة تبرع بالمملكة من خلال طرق تواصل مختلفة، من إرسال الرسائل أو الاتصال هاتفيًا وإرسال الأسئلة ويمكن كذلك من خلال رابط منصة تبرع.

رابط منصة تبرع الموارد البشرية

يمكن من خلال رابط منـصة تبرع الدخول عليها وتقديم التبرعات المختلفة أو الاستفسار عما يحتاج المستخدم معرفته، وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يمكن الدخول عبر رابط منصة تبرع السعودية من خلال النقر هنا.

منصة تبرع وزكاة الفطر

يمكن من خلال منـصة تبرع دفع زكاة الفطر مبكرًا من أجل ضمان وصولها مبكرًا لمستحقيها في مختلف أنحاء المملكة، ويتم الدفع عبر المنصة من التمر أو الأرز، وذلك لتقوم الجمعيات بإخراجها في موعدها الشرعي قبل صلاة العيد.