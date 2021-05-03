سوريا: مرشحان أمام بشار الأسد فـي انتخابات الرئاسة 26 مايو

دمشق ـ رويترز: وافقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح بانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 26 مايو والتي من المرجح بشكل كبير أن يفوز بها. كما قبلت المحكمة أوراق ترشيح اثنين آخرين هما عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، لكن فوز الأسد بفترة رئاسية رابعة يكاد يكون مضمونا.

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