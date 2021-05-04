قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

نستعرض لكم عبر موقعنا ثقفني، قائمة بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مجانا، في اللقاء الذي ينطلق مساء اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، وذلك في ضمن فعاليات مباراة إياب الدور النصف نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يفتتح ملعب الإتحاد أبوابه من أجل احتضان المعركة الكروية التي تقام بين الفريقين، حقق الفريق الإنجليزي الإنتصار على حساب فريق العاصمة الفرنسية في مباراة الذهب بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفريق الضيف إلى العودة في النتيجة حتى لا يفقد حظه في التأهل للمباراة النهائية، فيما سيحرض السيتي على احراز هدف مبكر للقضاء على أحلام ضيفه في العودة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

يحل فريق بي إس جي ضيفا لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي، ليلة اليوم الثلاثاء 4/5/2021، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذا اللقاء على أرضية ملعب الإتحاد، وتنطلق أحداث بداية الشوط الأول بعد أن يطلق حكم المباراة صافرة البداية، وذلك عندما تدق عقارب الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت القدس الشريف ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ويترقب الملايين من عشاق الكرة الأوروبية موعد انطلاق هذه القمة التي تجمع بين الفريقين لمعرفة المتأهل للمباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وباريس سان جيرمان

تذاع مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان عبر قنوات بي إن سبورت، حيث تمتلك حقوق البث المباشر والحصري لدوري الأبطال، وقد أعنلت شبكة بي إن عن القنوات التي ستعرض المباراة، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium ، وسيتم أيضا نقل أحداث ومجريات اللقاء على قناة beIN 4K HDR، فيما أوكلت مهمة التعليق إلى المعلق جواد بدة، وأعلنت العديد من القنوات الرياضية بث هذه المباراة مباشر بشكل مجاني ومفتوح، ونفر لكم في السطور التالية القنوات التي ستعرض المباراة مجانا على مختلف الأقمار الصناعية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم مجانا

نتابع معكم ترددات القنوات المفتوحة والمجانية التي ستنقل المباراة البارزة والمهم هذا الأسبوع، والتي يواجه فيها مان سيتي نظيره الضيف بي إس جي الفرنسي، حيث يمكن لكم استقبال هذه القنوات بشكل سهل، وذلك من خلال توجيه صحن الاستقبال باتجاه القمر المذكور ومن ثم ادخال التردد الخاص بالقناة عبر جهاز الرسيفر.

تردد قناة CBC Sport Azerbaijan HD علي القمر الازوري 11135، معدل ترميز 27500، الاستقطاب افقى H.

تردد قناة Match! TV Russia علي قمر انتل سات 66 شرق، 11580، معدل ترميز 2400، الاستقطاب افقى H.

تردد قناة beIN Sports HABER HD على تركسات، بتردد 12379، معدل ترميز 30000، الاستقطاب افقى H.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم علي الهوت بيرد

أعلنت العديد من القنوات الرياضية الأجنبية بث مباراة مان سيتي وباريس سان جيرمان مباشر، حيث سيتم اذاعة المباراة وقت انطلاقها، ونستعرض معكم القنوات الناقلة لهذه المباراة عبر القمر الصناعي هوت بيرد.

تردد قناة Polsat Sport Premium 1 Poland HD علي هوت بيرد، 11117، معدل ترميز 27500، الاستقطاب عمودي V.

قناة Club RTL Belgium علي القمر الهوت بيرد، 10829، معدل ترميز 27500 ، الاستقطاب أفقي H.

قناة Canale 5 Italy HD علي الهوت بيرد، 11432، معدل ترميز 29900، الاستقطاب عمودي V.

قناة Sky Sport Football Italy HD علي الهوت بيرد، 12360، معدل ترميز 29900، الاستقطاب أفقي H.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم علي استرا

نقدم لكم قائمة بالقنوات الرياضية عبر القمر الصناعي استرا، حيث سيتم نقل المباراة التي تجمع بين الفريق الإنجليزي مان سيتي ضد الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان عبر القنوات التالية.

قناة M.Liga de Campeones Spain HD

التردد 11258، معدل ترميز 22000 ، الاستقطاب V

قناة Sky Sport 1 HD Germany

11914، معدل ترميز 27500، الاستقطاب أفقي H.

قناة RMC Sport 1 HD

11324، معدل ترميز 29700، الاستقطاب عمودي V.

قناة Sky Sport Austria 1 HD

التردد 11171، معدل ترميز 22000، الاستقطاب أفقي H.