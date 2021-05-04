كيفية فتح حساب في بنك الراجحي 1442 أونلاين للمواطنين والمقيمين 

كيفية فتح حساب في بنك الراجحي 1442 بنك الراجحي منذ نشأته وهو يعمل دائماً على إيجاد أكثر الحلول راحة وتسهيل على أبناء المملكة السعودية وكذلك على كل فروع بنك الراجحي في كل مكان، وهنا سوف نتعرف على خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1442 أونلاين للمواطنين والمقيمين حتى يكمل ما بدئه من خطوات في سبيل تحقيق الراحة والتيسير لعملائه التي يعتز بهم ويقدرهم ويمكنك إنشاء أي نوع حساب سواء جاري أو ادخار.

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي واختيار صفحة التسجيل.

قم بإدخال الجنسية الخاص بك وكذلك إدخال رقم الهوية في حالة كانت الجنسية السعودية أو رقم الإقامة للمقيمين في المملكة.

قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك أو هاتف من تقوم بالتقديم له وأن يكون متواجد لأنه سوف يتم إرسال رسالة تحتوي على رمز التحقق.

اختيار اللقب من القائمة الرئيسية المطروحة أمامك.

قم بإدخال الايميل الخاص بك بطريقة صحيحة.

قم بإدخال دخلك الشهرى عن طريق إدخال رمز التحقق ثم كتابته في اسفل الشاشة في المكان المخصص له ثم اضغط على (التالي).

قم بإدخال باقي البيانات التي سوف تطلب منك وكذلك اختيار وإدخال رقم الفرع الذي يكون قريب لك.

إدخال البيانات الخاصة بالضرائب التي سوف تطلب منك وتظهر أمامك.

إدخال المعلومات الخاصة بالعائلة من رقم الهوية والهاتف ومكان الإقامة ثم اضغط على (موافق).

تأكد من وصول رسالة على هاتفك الجوال تأكد أنه قد تم فتح حساب خاص بك في بنك الراجحي.

حتى يمكن الاستفادة من فتح حساب من بنك الراجحي يجب أن تتوافر عدد من الشروط وهي كالتالي: