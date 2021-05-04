قرض شخصي بالتقسيط للمقيمين بدون كفيل من بنك الراجحي بالمملكة يعد هذا القرض من افضل الخدمات البنكية للمقيمين بالمملكة، وهو نوع من الكثير من الخدمات التي يقدمها البنك للمقيمين والوافدين، ومن المعروف في المملكة ونظام البنوك بها يجب وجود كفيل يضمن العميل، ولكن الآن اصبح متاحا أخذ القروض بدون كفيل أو ضمان جهة العمل، ولكن البنك يضع ضمانات اخرى للحصول على القرض، فعلى على العميل أن يتصل بالبنك بفروعه الكثيرة بالمملكة ويختار أي منهم للحصول على التمويل، كما يجب التنسيق بين العميل وموظفي البنك لزيارة جهة العمل والقيام بطلب الاعتماد للقرض، ويكون للبنك بعض الشروط وأوراق مطلوبة يجب تقديمها حتى يتم اعتماد القرض ويحصل عليه العميل.

قرض شخصي بالتقسيط للمقيمين بدون كفيل من بنك الراجحي بالمملكة

لكى تحصل على قرض شخصي بالتقسيط للمقيمين بدون كفيل من بنك الراجحي بالمملكة فيضع البنك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا القرض، وفى هذا المقال سوف اذكر شروط البنك وبعض المتطلبات لسهولة الحصول على القرض:

ألا يتجاوز سن العميل عن الستون سنة عند سداد اخر قسط من القرض. أن يكون الحد الأدنى للراتب ألفان وخمسمائة ريال سعودي. يجب عليه إحضار صوره من جهة العمل باخر راتب. خطاب بالموافقة من جهة العمل على تحويل الراتب إلى بنك الراجحي.

صورة من الهوية من الأحوال المدنية. كشف معامات بنكى لأخر ستة اشهر للعميل. يجب أن يكون لدى العميل صندوق بريد ورمز بريدي. ويطلب البنك إثبات سكن للعميل بتقديم فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي. تعهد العميل لدى البنك بتحويل راتبه إلى بنك الراجحي شرط الحصول على القرض. تقديم رصيد التزمات من البنك القديم وتوجيهها إلى بنك الرجحى. ويحق للمصرف طلب أي مستندات اخرى يحفظ بها حق البنك من العميل.

الموظف في القطاع العام يصل القرض إلى خمسون ألف ريال سعودي أو ثلاثة أضعاف الراتب الشهرى للعميل. أما الموظف بالقطاع الخاص فيحصل على قرض خمس وعشرون ضعف الراتب الشهرى للعميل. لا يشترط وجود كفيل للعميل. يقوم البنك بالتامين على الحياه للعملاء مجانا. يمنح البنك فترة زمنية لتسديد القرض في القطاع العام ست وتسعون شهرا. أما القطاع الخاص يمنح فترة زمنية للتسديد اربع وثمانون شهرا. أن يكون قد عمل العميل قبل التقديم على القرض حوالى ثلاثة اشهر. أما فتره العمل قبل الحصول على القرض في القطاع الخاص ستة اشهر.

الأوراق المطلوبة للقرض الشخصي للمقيمين بدون كفيل وبالتقسيط من بنك الراجحيمميزات القرض الشخصي بالتقسيط للمقيمين بدون كفيل من بنك الراجحي